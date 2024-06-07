Champion×DOORS フレアカットソー

Champion×URBANRESEARCHDOORS別注フレアカットソーウォシュ加工が施しビンテージのような風合いのあるソフトな生地感が着心地のいいカットソーを、スッキリとした切りっぱなしのノースリーブになっています。左肩には同色の刺繍でナンバリングを施し、背中のブランドワッペンもアクセントに少しフレアなシルエットが女性らしく、Tシャツよりも可愛らしく着られる一着になっています。参考価格6,380円シンプルで可愛い切りっぱなしノースリーブです。どんな服装にも合わせやすいグレー色です。1度も袖を通さず、ずっと眠っている状態です。御興味のある方、ご購入お待ちしております。



Champion 別注 フレアカットソー



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