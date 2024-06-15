ゴーシュ 新品未使用カツラギワイドキュロットパンツ

ご覧いただきありがとうございます毎回人気のカツラギワイドシリーズワイドキュロットです。ゆったり裾幅とたっぷり深めの股上で、リラックスした履き心地の極太パンツですサイズ：2ウエスト56〜88㎝総丈88㎝股上49㎝ヒップ128㎝ワタリ幅43㎝裾幅37㎝同品番のサイズをお取り扱い店様より引用しましたカラー：ホワイト昨年購入の未使用品です、一度試着をしましたお気になさらない方のご購入をお願いいたします



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