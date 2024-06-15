プラダ テスートナイロン ショルダーバッグ サコッシュ 三角プレート ブラック

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#チロストアの商品一覧はこちらから○アイテムPRADAプラダ45三角プレート三角ロゴサコッシュポーチ斜め掛けショルダーバッグテスートナイロンハンドバッグロゴ刻印カバン鞄かばん肩掛け○サイズ縦約25cm横約28cmマチ約2cmショルダー紐約64〜124cm平置き実寸。○状態使用感はありますが、まだまだ使用していただけると思います。写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラーブラック黒色○素材テスートナイロン写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい１品です。安心して使用していただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解ない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#チロストアの商品一覧はこちらから2178902