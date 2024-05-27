ポケモンカード クレイバースト サポートSAR パック

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☆★ポケモンカードクレイバーストサポートSARパック★☆BOX開封時、最後までSR以上が出なかった最後の1パックとなります。規約上明言はできませんが、SR・SAR・URのいずれかが確定で出るはずです。※SARのサポートが万が一出なければ、返金対応致します。お察し頂けますと幸いでございます。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－①すり替え防止のため、返品・交換は一切お受け致しかねます。②製造上の個体差や傷は保証致しかねます。過度に状態を気にされる方はご購入をご遠慮ください。③レアリティのみの保証となります。中身での評価はご遠慮ください。④該当レアリティが出なかった場合のみ、返金対応を致します。梱包物の開梱からパック開封まで、見切れないようにノーカットでの動画撮影をお願い致します。※上記に当てはまらない場合、いかなる場合でも返金致しかねますのでご協力をお願い致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－#ポケモンカード#ポケカ#クレイバースト#ナンジャモ#サワロ#SR#SAR#UR#SR枠#SR以上#SAR濃厚#SARパック