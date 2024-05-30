ラルフローレン シープスキン スウェード レザーパンツ ウエスタン ...

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ご覧いただきありがとうございます^_^ラルフローレンのスウェードレザーパンツです。●ブランドRALPHLAUREN●サイズ表記：9実寸ウエスト:74cm股下:82.5cm股上:20cmワタリ:25cm裾幅:21.5cm総丈:101.5cm●カラーブラウン●素材羊革●商品説明レザーのフルレングス。シルエットはストレートです。切り替えのデザインも凝っていて、一枚でキマるデザイン。レザーではありますが、裏地がキュプラなので滑りが良く着心地も◎PRADAプラダGUCCIグッチCHANELシャネルFENDIフェンディDRIESVANNOTENドリスヴァンノッテンMaisonMargielaメゾンマルタンマルジェラMM6ビンテージアメカジ501vintageコンバースレッドウィングconverseredwingなどがお好きな方にもお薦めです。＊中古品となりますので、気になられる方はご遠慮ください。＊サイトにも出品中のため、恐れ入りますが、突然削除される場合がございます。