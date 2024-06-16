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9号 Hermès エルメス HERMES ホースビット リング 指輪 925
商品番号 R13718803407
商品名

9号 Hermès エルメス HERMES ホースビット リング 指輪 925
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 15,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本商品をご覧いただき、誠にありがとうございます。以下を良くお読みいただいて、ご入札をお願い致します。・商品説明世界中で愛され続けるトップラグジュアリーブランド「Herms」本品はヴィンテージ・エルメスの中でも特に希少で人気の高い「ホースビットリング」になります。※ホースビット（くつわ/はみ乗馬時に馬の口に噛ませる馬具）馬具メーカーであったエルメスの伝統を、美しい流線形のホースビットへデザイン。エルメスの提案するラグジュアリーなエレガンスを感じさせます。また、超音波洗浄後、鏡面磨き仕上げを施しクスミやクロズミを除去。まるで鏡の様に輝く美品に仕上げました。まだまだ長くお使い頂けます。この機会に是非、如何でしょうか。仕様・寸法等の詳細です。素材925シルバーサイズ9号相当※形状が特殊なため相当と表現実測の様子は写真20寸法（約）外径2.08-2.12㎝内径1.58-1.60㎝幅3.5㎜-1cm重さ3.9ｇ付属品箱化粧箱・商品の状態Aヴィンテージ品のためごく微細な打痕・スレ・キズ等ございます。しかし、機能や外観を損なう目立ったキズやヨゴレはございません。付属品も付き、希少なヴィンテージ品を極上のコンディションでご提供致します。弊社基準による状態の目安です。N新品です。S未使用、未開封品等。使用はされいてない状態です。A良好。めだったキズやヨゴレはなくキレイな状態です。B一般的な中古品と同等の状態です。C使用感があります。キズ・ヨゴレが見られる事もございます。D程度は良くありません。キズやヨゴレが目立ち、使用感が強く感じられます。Jジャンク品扱いです。■ご注意をお願い致します！■ご落札を頂きました場合には、商品ページの全事項にご了承頂いたと見做します。・中古品である事の特性をご理解の上、ご入札をお願い致します。・本商品は令和5年度開催の古物商・質屋が参加する「オークネットブランドオークション」での購入品（仕入れ品）となり、複数回のプロの鑑定を経ています。・商品の発送は業務の状況により、通常よりお時間がかかる場合があります。・お使いのモニターによっては、実際の商品の色味と異なって見える場合があります
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