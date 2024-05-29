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CELFORD セルフォード フレアージャンパードレス　ボンディングワンピース黒
商品番号 B34103127674
商品名

CELFORD セルフォード フレアージャンパードレス　ボンディングワンピース黒
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELFORDセルフォードフレアージャンパードレス　ボンディングワンピースサイズ:36カラー:ブラックタグ付き肉厚でハリ感のある綺麗見えするリサイクルポリエステルのポンチ素材を使用したジャンパードレス。衿ぐりのラインは細く、華奢に仕上げ胸元を綺麗に見せてくれます。袖ぐりを大きく作っているので、下にブラウスやニットを重ねて着用していただけます。ウエスト切替位置を高めに設定し、スタイルアップも叶います。ウエスト周りは綺麗に身体にフィットし、スカート裾に向かってフレアで広がっているのでメリハリのあるシルエットを演出します。#セルフォード#ジャンバースカート
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