☆在庫処分 ダイヤモンドワールド レディース ジュエリー 6本爪タイプ 522

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補足説明：ダイヤモンドワールドレディースジュエリーPT900ローズカットブラックダイヤモンドピアス0.5ct片耳ピアスメンズピアス6本爪タイプ522複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：◆リボン付き簡易ジュエリーケース手渡し用紙袋付◆［使用石］ダイヤモンド（トリート処理）［カラー］ブラック(黒色)［使用素材］PT900プラチナ［石目］0.5ct(1ピース）[カット]ローズカット［本体サイズ］約5.3mm×4.9mm［ポスト］幅0.65mm長さ10mm［キャッチ］PTシリコンピアスキャッチダブルロック式［総重量］約0.35g◆人気のレディースジュエリー♪自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントなどのギフトにおススメ！◆ダイヤモンドペンダントネックレスとのダイヤモンドジュエリーのセットコーディネートも楽しめます♪◆当店発行の品質書付◆・可能[未使用品のみ/後７日間以内]◆【レディース・メンズ老若男女問わずに人気のダイヤモンドジュエリー】いつも頑張っている自分へのご褒美,ペンダントネックレスとピアスのセットコーディネート,カップル・姉妹・お友達とのお揃いコーデ大切な人へのプレゼント/誕生日クリスマス入学卒業入社婚約結婚出産などのお祝い事でのギフト人生の一大イベントでの贈り物/プロポーズ,エンゲージリング(婚約指輪）,マリッジリング(結婚指輪）様々なシーンで人々に輝きと喜びを与えてくれるダイヤモンドジュエリー。ワンアイテム手にしているだけでもその活躍の場は無限大！良品質ブラックダイヤ×ローズカット深い漆黒と鋭い煌きをもつブラックダイヤ。光を石の中にとりこみ反射させることで輝きを放つ無色のダイヤモンドとは違いブラックダイヤは石の表面で光を反射させて鋭く煌きます。薔薇の蕾のように石の表面をカットされたローズカットは、様々な角度か