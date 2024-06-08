ZARA キャミソール ワンピース トップス 白　レース　キャミワンピ

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商品詳細
レース、裏地あり柄・デザイン···レースカラー···ホワイトカップ···カップなしウエスト部分は結構細めです薄手のインナーとの相性が良さそうです◎身長150cmくらいで膝丈です値段交渉受け付けます◎
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