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- お値下げしました！新品未使用！MidiUmi麻混シャツジャケット
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商品詳細
着丈:89cm身幅:59cm肩幅:55cm色:キナリ色に近いベージュ素材:麻55%綿45%日本製厚地で落ち感があり、これからの羽織り物としても重宝するお品だと思います。新品未使用ですがあくまでも自宅保管品であることをご理解の上ご検討よろしくお願いいたします。定価…¥18920(税込)
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