FILA×BTS 2021 SummerCollection

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■BTSJIN着用モデルのTシャツ です■ブランド FILA■サイズ FREE着丈 67cm肩幅 45cm胸囲 108-110cm袖丈 20cm■カラー WHITE■購入特典のクリアファイル セットもお付けします■新品 未使用です 自宅クローゼットにて保管 しておりました