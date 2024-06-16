Ameri vintage RHOMBUS PEARL BUSTIER

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商品詳細
Amerivintage23SSのアイテムになります。去年に購入し一度着用しましたが、着なくなったため出品いたします。定価15,400円着丈:39cm・バスト:42～52cm(調節可)Tシャツやスエットなど季節問わず色んな洋服に合わせやすいです。#ameri#amerivintage#amerivintage23SS#パールビスチェ
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