ちいかわ✖️阪急電鉄コラボ　阪急電車なTシャツMサイズ　正面柄

阪急電鉄とちいかわのコラボ阪急電車なTシャツ（正面柄デザイン Mサイズ）着丈69×身幅52×肩幅46×袖丈20cm新品未開封品定価3630円○パンフレットと、ちいかわらんど未使用ショッパーを一緒にお送りします。（折り畳み同封します）○安心の匿名追跡記録付メルカリ配送○即購入オッケー♪ですがご購入前にプロフィールのご確認を必ずお願いしますちいかわ阪急 ちいかわ縁日 ちいかわシャツちいかわイトーヨーカドーナガノ展 ちいかわくじ 鎧ちいかわらんど ちいかわゆうえんちちいかわマーケット ちいかわアクスタ ちいかわ ハチワレ モモンガ ウサギ くりまんじゅう シーサー カニちゃん #ちいかわ まじかるちいかわキャラクター てんしとあくま人気タイトル···ちいかわカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏人気タイトル···ちいかわ



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