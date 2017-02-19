モスキーノ　Tシャツ

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新宿伊勢丹にて30000円で購入しました。1度3時間のみ着用。その後は自宅保管しておりました。カラー···ブラックサイズ記載なし(フリーサイズだと思います)胸元のプリントはビンテージ感のあるダメージ加工されております。着用して出来た物ではございません。