HGA-W008/美品 ESTNATION 半袖リブニットカットソー 38

この度は#手のひら古着をご覧頂きありがとうございます！【フォローで10%OFF】ご購入前にコメントでぜひお知らせください！【気まぐれセール】不定期に開催しておりますので、ぜひフォローやいいねのほどよろしくお願いします！※不定期セール時にコメントを入れますので通知が届きます。★商品詳細HGA-W008/美品ESTNATIONエストネーション半袖リブニットカットソーブラウスクルーネックストレッチ38Mライトアイボリー生成色★カラー：ライトアイボリー★表記サイズ：38★素材(%)：綿70ポリエステル30★生産国：日本製★平置き寸法(cm)肩幅(袖山～袖山)：約37身幅(脇下～脇下)：約38～48着丈(後襟～裾先)：約55袖丈(袖山～袖先)：約9※多少の誤差はご了承ください。※色味はお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える場合がございます。★コンディションS目立つ汚れやダメージはありません。擦れや毛玉もありません。不具合のない綺麗な商品です。SS:新古、未使用品S:とても良い状態の美品A:多少の使用感がある程度の美品B:傷・汚れ等が少しある程度の商品C:傷・汚れ等が多く見受けられる商品●発送佐川急便・らくらくメルカリ便●匿名配送未定(佐川急便)⇒らくらくメルカリ便ご希望の方はご購入前にコメントをください。●値段交渉【割引込みの希望金額】でお願いします。無理のない範囲でお値下げさせて頂きます！お気軽にご質問やコメントなどよろしくお願いします！



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