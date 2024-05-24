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美品　ランバン　シースルトップス　サイズ40 カットソーブラウス　ホワイト
商品番号 C67037203629
商品名

美品　ランバン　シースルトップス　サイズ40 カットソーブラウス　ホワイト
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　ランバン　シースルトップス　サイズ40カットソーブラウス　ホワイト　になります。首元から肩にかけてシースルーになっており、首元のギャザーデザインが素敵な一枚です♡◆サイズ40肩幅38cm着丈56cm身幅45cm袖丈29cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承お願い致します。◆状態美品　傷、汚れなく、使用感もほぼなく状態は良いかと思います。詳細は写真にてご確認をお願い致します。気になる点はコメント欄よりお気軽にお声掛けください。◆カラー白◆素材リヨセル　70%綿　30%画像参照下さい。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◆その他気になる点がございましたら、お気軽にコメントください。
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