【オシャレ☆DIESEL】デニム　チェーンショルダーバッグ　宝飾付き

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この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mディーゼルのチェーンショルダーバッグです人気のショルダーの品物で可愛らしいデザインで普段使いにも使いやすい品物です●サイズ：縦17cm横20cmまち6cmチェーン長さ113cm外側ファスナー2内側ファスナー1素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立つ汚れ・ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくブランド#こたくレディース#こたくハイブラ#こたくバッグ#こたくショルダー#こたくセール20231015#こたくセール10月#こたくセール#こたくセール4管理番号 バ-234