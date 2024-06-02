大判　ファリエロサルティ　カシミヤ 混ストール

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いただきもので数回使用後保管していました。ふんわりと上品なストールです。合わせやすい色合いで軽くてあたたかいです。ファリエロサルティカラー グレーサイズ 200✖️160生地の特性上多少の誤差はご了承ください。特に目立つ傷や汚れはございませんがused品にご理解の上お買い求めくださいませ。