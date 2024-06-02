ロマンスドーン　頂上決戦　各1BOX　テープ付き　計2BOX

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商品詳細
ロマンスドーン 頂上決戦 各1BOX テープ付き計2BOXこちらの商品バラパックではありません。BOXで購入している為、正規の封入率です。BOXのまま発送いたしますので、ご安心ください。ONEPIECEワンピースカードゲームOPー01 ロマンスドーンOPー02 頂上決戦
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