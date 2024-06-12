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CELINEトートショルダーバッグ マカダム柄トリオンフA4レザーPVCブラウン
商品番号 X74243904900
商品名

CELINEトートショルダーバッグ マカダム柄トリオンフA4レザーPVCブラウン
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪お値段交渉大歓迎です！お気軽にコメントください╰(*´︶`*)╯♡⭐︎アイテムCELINEセリーヌトートバッグ　ショルダーバッグマカダム柄　総柄　トリオンフ肩掛け　A4サイズ収納可レザー　PVCブラウン若干の角スレありますが、その他状態良くまだまだお使い頂けます。⭐︎サイズタテ　26cmヨコ　39cmマチ　10cmショルダーorハンドル　76cm平置き実寸。着画はお断りいたします。⭐︎状態目立った傷や汚れ無し⭐︎カラーブラウン⭐︎素材レザーPVC※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。即購入OKです！ご検討下さい⭐︎No512カラー···ブラウン素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/reproduce583655.html
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