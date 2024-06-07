ツイリー　新品未使用　バラ売り場可

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商品詳細
エルメスツイリー馬着 2本セット一月の値上げにより、ツイリーは一枚3万円こえてきました。人気の柄。真っ白ではなく、薄いクリーム色。オールシーズン合いそうな色合いですごく可愛いです♡店頭でもツイリーは運が良い時しか買えず、2本ある事は滅多にないです！プレゼントや、ご褒美に♡可愛いカラーです♡ カラー Crème/Brun/Rose箱と紙袋おつけします(^^)10月購入したばかりです♡
http://narcologia.ru/goods/Taipei553471.html
http://narcologia.ru/goods/capitation710508.html
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