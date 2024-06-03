☆新品 ノースフェイス ジオフェイスボックストート アーバンネイビー ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ノースフェイス ジオフェイスボックストートアーバンネイビーの新品未使用品となります。他にも商品がございます。こちらからご覧ください！#とぅりば出品商品一覧〇商品概要電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利な自立型のトートバッグです。クッション性を持たせたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノート型PCやA4サイズの書類の収納が可能。社内や出張先、学校内での使用におすすめです。PCや書類、タブレット端末を収納しやすいクッション性のあるオープンジッパーつきメインコンパートメント／ジッパーを開放すると自立するボックスとしても使用可能／トップにグラブハンドル／内側にジッパーつきメッシュポケット／キークリップ品番:NM82283定価：8,250円●素材:80Dポリエステルジオエンボス●サイズ:H21×W29.5×D15cm●重さ:200g◎みなさまへ・匿名配送にてお届けします。・場合によっては、圧縮して配送することもあるため、多少のシワがついてしまうことをご理解いただきますようお願いします。・ペットは飼っておりません。タバコは吸いません。・発送は2日以内はいたしますが、遅れる場合もありますので、お早目に発送を希望する方はコメントください。#ノースフェイス#トートバック#PC#ゴルフ#旅行#アウトドア#タブレット#収納カラー...ブルー柄・デザイン...無地
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