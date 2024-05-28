アルページュストーリー　シャツセットアップ　ラベンダー

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商品詳細
アルページュストーリーのシャツセットアップ、お色は薄紫(ラベンダー)です。こちらで1度のみ着用の美品ですが、素人検品自宅保管品です。畳ジワなどはご了承いただけると嬉しいです。サイズ:2(Mサイズ相当)カラー···パープル袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬
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