泥大島紬　着物リメイク　 茶泥　チュニック丈

茶泥大島紬の着物から七分袖のチュニックプルオーバーを作成しました。薄地で柔らかくサラッとした大島紬です。ほんの少し光沢があります。ギャザーは肩にすこし寄せてあります。締め付けず二の腕をカバーします。ブラウスとしても、中にインナーを着て頂いても着られます。身幅61センチくらい着丈66センチくらい年代物の着物ですので小さなシミや傷はあるかもしれません。神経質なかたや気になる方はご購入をお控え下さい。素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#茶泥#泥大島紬#泥染



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