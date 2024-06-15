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- 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪-------------------------------------------------------・気になる商品にいいねをしていただければ コメント欄にてセールのお知らせを致します！・フォローで新商品出品時にプッシュ通知でお知らせ！#さすてぃな商品一覧-------------------------------------------------------★ブランド★ANAYIアナイ★詳細★MadeinJapanANAYIのドット柄デザインの半袖ブラウスです。ボートネックが顔周りをすっきりと見せてくれ、上品な印象を与えてくれます。可愛いドットデザインがアクセントで、落ち着きのあるネイビー色なので色々なボトムスと合わせやすい一枚です。★サイズ★36★素材★ポリエステル 100％★カラー★ドット柄 ネイビー 紺★実寸(cm)★着丈55cm肩幅35cm身幅44cm袖丈21cm※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。★状態★裾、背中あたりに少々毛玉がありますが、致命的な汚れやダメージなどなく、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿セオリー、トゥモローランド、イエナ、ドゥーズィエムクラス、アナイ、バーバリー、23区なども出品予定です。おまとめ割も致しますので、宜しければ↓をタップしてご覧ください♪#さすてぃな商品一覧#さすてぃなレディース#さすてぃなトップス★発送について★基本的にらくらくメルカリ便で発送致します。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、畳みじわなどはご了承ください。★その他★フォロワー様限定で割引を行っております。詳しくはプロフィールをご覧下さい♪TM186
http://narcologia.ru/goods/calling58450.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild837752.html
http://narcologia.ru/goods/slide172087.html
【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36
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【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36
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