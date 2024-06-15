

【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36



【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36 【日本製】ANAYIボートネックドットデザイン半袖ブラウス紺ネイビー36

ご覧いただきありがとうございます♪-------------------------------------------------------・気になる商品にいいねをしていただければ コメント欄にてセールのお知らせを致します！・フォローで新商品出品時にプッシュ通知でお知らせ！#さすてぃな商品一覧-------------------------------------------------------★ブランド★ANAYIアナイ★詳細★MadeinJapanANAYIのドット柄デザインの半袖ブラウスです。ボートネックが顔周りをすっきりと見せてくれ、上品な印象を与えてくれます。可愛いドットデザインがアクセントで、落ち着きのあるネイビー色なので色々なボトムスと合わせやすい一枚です。★サイズ★36★素材★ポリエステル 100％★カラー★ドット柄 ネイビー 紺★実寸(cm)★着丈55cm肩幅35cm身幅44cm袖丈21cm※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。★状態★裾、背中あたりに少々毛玉がありますが、致命的な汚れやダメージなどなく、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿セオリー、トゥモローランド、イエナ、ドゥーズィエムクラス、アナイ、バーバリー、23区なども出品予定です。おまとめ割も致しますので、宜しければ↓をタップしてご覧ください♪#さすてぃな商品一覧#さすてぃなレディース#さすてぃなトップス★発送について★基本的にらくらくメルカリ便で発送致します。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、畳みじわなどはご了承ください。★その他★フォロワー様限定で割引を行っております。詳しくはプロフィールをご覧下さい♪TM186