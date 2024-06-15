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ＭＨＬ　リネン×コットン半袖シャツ　２サイズ　白シャツ　ポロシャツ
商品番号 K12601181400
商品名

ＭＨＬ　リネン×コットン半袖シャツ　２サイズ　白シャツ　ポロシャツ
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットンＭＨＬの半袖シャツです。サイズはⅡですが、ゆったりしているので普段Ⅲサイズを着用している方でも着ていただけると思います。【着丈】約61cm【身幅】約55cm【素材】コットン88%、麻12%麻が入っているので、綿100%に比べてパリッとした爽やかな素材です。よろしくお願いします。
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