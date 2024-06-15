ＭＨＬ　リネン×コットン半袖シャツ　２サイズ　白シャツ　ポロシャツ

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19SS マーガレットハウエル MHL. コットン × リネン バンドカラー プルオーバー ブラウス 半袖 ボックスシルエット オーバーサイズ ビッグシルエット シャツ カットソー 2 白 ホワイト レディース



MHL. コットンリネンラウンドカラーブラウス 半袖シャツ ライムグリーン 2 | フリマアプリ ラクマ



古着 MHL. DRY COTTON BASIC JERSEY 半袖 ポロシャツ 【お気に入り ...



コットンポプリン 開襟シャツ/半袖シャツ/1/コットン/GRN/595-1152504



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ポロシャツ/2/コットン/WHT/GRY/無地/578-169278



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マーガレットハウエル MARGARET HOWELL 2022SS WASHED COTTON 半袖プルオーバーシャツ 2/ブルー ブラウス-.【2400013472425】 | フリマアプリ ラクマ



MARGARET HOWELL SHIRTING LINEN POLO SHIRTS 023CHARCOAL 〔メンズ〕



「ポロシャツ MHL ラガーシャツ コットン リネン 19SS」に近い商品



長袖Tシャツ/2/コットン/595-7169502



新品・未使用 MHL. エムエイチエル リネン コットン 半袖シャツ L ...



マーガレットハウエルMARGARET HOWELL コットン胸ポケットシャツ 黄緑M

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットンＭＨＬの半袖シャツです。サイズはⅡですが、ゆったりしているので普段Ⅲサイズを着用している方でも着ていただけると思います。【着丈】約61cm【身幅】約55cm【素材】コットン88%、麻12%麻が入っているので、綿100%に比べてパリッとした爽やかな素材です。よろしくお願いします。