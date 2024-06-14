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SHIPS リネンブラウス
商品番号 J60357412262
商品名

SHIPS リネンブラウス
ブランド名 シップス
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※発送できない日もございますので必ずプロフご確認ください*********#RunosCloset*********　　　　　　　　　　↑　　　他にもかわいいのいっぱいありますフロントのポケットが抜け感を出してくれるリネンブラウスですサイズONESIZE身幅52、肩幅56、着丈60、そで丈22、ゆき52麻45%、ポリエステル35%再生繊維(リヨセル)20%#ビームス#トゥモローランド#イエナ#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#アメリカンラグシー#アーバンリサーチ#ロンハーマン#シップス素材...麻カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏
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