SHIPS リネンブラウス

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商品詳細
※発送できない日もございますので必ずプロフご確認ください*********#RunosCloset********* ↑ 他にもかわいいのいっぱいありますフロントのポケットが抜け感を出してくれるリネンブラウスですサイズONESIZE身幅52、肩幅56、着丈60、そで丈22、ゆき52麻45%、ポリエステル35%再生繊維(リヨセル)20%#ビームス#トゥモローランド#イエナ#ユナイテッドアローズ#ジャーナルスタンダード#アメリカンラグシー#アーバンリサーチ#ロンハーマン#シップス素材...麻カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏
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