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ユキザキ　ノンブル　No7-S
商品番号 S48189579595
商品名

ユキザキ　ノンブル　No7-S
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 18,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドノンブルのNo.7Ｓとても大切に扱っておりましたが、中古品につき、神経質な方はご遠慮下さい。トップのみ。付属品などはございません。鑑定書もございません。画像にてご確認下さい。着画にて、サイズ感もご参考になさって下さい。安価設定にしております。お値引き交渉もご遠慮下さい。ラッキー7を是非どうぞ。
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