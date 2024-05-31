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- 【新品タグ付き】 クイーンズコート 衿付き袖フレア半袖プルオーバー
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商品詳細
〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜❤️フォロー割引きやってます！詳しくはプロフィールをご覧ください♬❤️まとめ買い検索はこちらから↓#ふくふくブランド古着コレクション〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜 即購入OK！早い者勝ちです！！⭐️ホームクリーニング機（LGスタイラー）にて除菌済み《商品》QUEENSCOURTフレア袖リブニットプルオーバーカラー：イエロー定価12,100円プリーツ状になった襟袖が可愛いサマーニット✧︎*。ストレッチ性が高く、フィット感の綺麗なアイテムです⑅︎◡̈︎*レーヨン53％、ポリエステル29％、ナイロン18％《サイズ》2/M（cm）肩幅：35袖丈：27着丈：52身幅：35※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。《状態》未使用の綺麗な状態です。細心の注意をはらっておりますが、自宅保管のためご理解の上お買い上げください。《発送》小さく折り畳んでお送りするためたたみシワができます。梱包にはリサイクル資材を使用する場合がございます。あらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。#クイーンズコート#衿付き袖フレア半袖プルオーバー#リブニットプルオーバー#サマーニット#古着レディース#古着女子P@68t04304
http://narcologia.ru/goods/marshal422280.html
http://narcologia.ru/goods/approximate581620.html
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