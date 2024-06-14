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【新品タグ付き!!即購入OK!!】ビックカラーフリルブラウス
商品番号 Y65719729929
商品名

【新品タグ付き!!即購入OK!!】ビックカラーフリルブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

☆新品タグ付き!!即購入OK!!☆ブランド…FRAYI.Dカラー…WHTホワイトサイズ…0定価…17,600(以下、公式サイトより)【ビッグカラーが印象的なブラウス】【Design/Styling】肩から二の腕をおおった大きなフリルカラーと身頃をすっきりさせたシルエットの対比がアクセントになっています。華やかなフリルとギャザーをあしらった構築的なデザインに、バックスタイルは大胆なV開きとリボン結びで女性らしい抜け感をプラスします。ハリとシャリ感をもつ軽やかなコットン混の、扱いやすいイージーケア素材を使用しました。イノセントな雰囲気のビッグカラーを際立たせるように、タイトやフレアスカートで華やかなフェミニンスタイルに、ハイウエストのパンツと合わせて甘さをセーブするモードなスタイルにも着用いただけます。※後ろコンシールファスナー付きです。0サイズ：着丈56.6cm肩幅34cmApuweiser-richearpegestorycocodealdazzlinDelyleNOIRDURASEGOISTEmiriawizEMODAEmsexciteevelynGUHoneyINGNIISBITJILLbyJILLSTUARTjouetieJUSGLITTYLilyBrownMAJESTICLEGONMERCURYDUOmichellMacaronMIIAMilaOwenMOUSSYMURUAOZOCR\u0026ERESEXXYriendaRirandtureROYALPARTYSLYsnidelSPIRALGIRLtitty\u0026Co.ViSWEGOwillselectionZARAトップスブラウスパフスリーブシアーチュールブラック黒韓国ファッションガーリーカジュアルトレンド人気春夏秋冬新作マタニティマタニティワンピース
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