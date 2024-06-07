

新しく着き リバティアンサンブルリボン柄 シャツ/ブラウス(七分/長袖 ...



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色...ベージュ柄・デザイン...リボン/ボウタイ素材...コットン(綿)タナローンリバティのアンサンブルです。上着や半袖ブラウスと単品でもきられます。平おきで計り、単位は㎝です。多少の誤差はあります。着丈62胸幅60肩幅42袖丈56袖口15インナー着丈60胸幅59肩幅42袖丈24袖口20特徴は画像を参考にしてください。ハンドメイドにご理解のある方のご購入を希望します。発送は折りたたんでいたします。どうぞよろしくお願い致します