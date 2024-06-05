グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布 PVC

グッチＬ字ファスナー長財布ブラックインプリメ245978財布PVCレザー中古GUCCIファスナーシンプルコーティングレザーＬ字定番人気メンズレディースユニセックスウォレットGG柄ロゴ総柄黒光沢本革革箱付プレゼント本物鑑定済み商品名：Ｌ字ファスナー長財布ブランド名：グッチ/GUCCI商品ランク：Aランク素材：PVCレザーサイズ：(約)ｗ:20cm×ｈ:10.5cm×ｄ:3cm型番・品番：245978カラー：ブラックインプリメ仕様：小銭入れ×１札入れ×１カードポケット×１２オープンポケット×１付属品：箱印刷物■詳細説明：表面の所々に小さな白い汚れ、内側全体的の所々にシミ汚れが見られますが、その他目立った使用感や汚れは無く比較的綺麗なお品物です。コメント：ムダのない洗練されたデザインに美しい光沢感のＬ字ファスナー長財布。豊富なポケットで収納力のある実用性・デザイン性に優れたお品物です。商品番号：ec-15254no.0520464221021■お問い合わせ番号：ec-15254★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい■仕入れ先：こちらの商品はタイムレスオークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。



グッチ インプリメ L型ファスナー長財布



グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布



グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布



グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布



グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布



新品同様 GUCCI 長財布 ドリアン L字ファスナー GG レザー 黒-



美品☆GUCCI シルバー インプリメ 長財布 | blog.speedy.io



美品☆GUCCI シルバー インプリメ 長財布 | blog.speedy.io



グッチ インプリメ 財布の値段と価格推移は？｜10件の売買データから ...



GUCCI グッチ GGキャンパス L字ファスナー 長財布の買取実績 | 買取 ...



新品同様 GUCCI 長財布 ドリアン L字ファスナー GG レザー 黒-



グッチ L字 長財布の値段と価格推移は？｜6件の売買データからグッチ L ...



美品☆GUCCI シルバー インプリメ 長財布 | blog.speedy.io



美品☆GUCCI シルバー インプリメ 長財布 | blog.speedy.io



グッチ Ｌ字ファスナー 長財布 ブラック インプリメ 245978 財布 ...