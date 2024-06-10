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ロエベ ウール モヘヤ アナグラムレザーパッチ ストライプ マルチカラーマフラー
商品番号 H80190093937
商品名

ロエベ ウール モヘヤ アナグラムレザーパッチ ストライプ マルチカラーマフラー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベウールモヘヤアナグラムレザーパッチストライプマルチカラーブレンドフリンジマフラーです。カラー：マルチカラー全長約196cm（フリンジ含む）幅約23cm※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。よろしくお願いいたします。
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