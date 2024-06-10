マイケルコース　MICHAEL CORS KENLY NS トート ラージ

中古品で購入して、5回くらいしようしましたが目立つ汚れや傷はございません。ショルダーにもできますが、紐は無くしてしまいバッグのみになります。よろしくお願いします。最終値下げ⚠︎マイケルコース MICHAELCORSKENLYNSトートラージトートバッグ/キャンバス/GRY/総柄/kenlylgnstote/ショルダー付/2WAY//ショルダーバッグ素材:コーテッドキャンバス開け口の仕様マグネット外側ポケットジップポケット×1内側ポケットドロップポケット×2ジップポケット×1サイズ:高さ:34cm幅:35cmマチ:12cmハンドル:53cmドロップ:14cm値下げ不可 即購入可能カラー···グレーMICHAELKORSLGマイケルコース スクエアトートバッグ



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