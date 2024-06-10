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マイケルコース　MICHAEL CORS KENLY NS トート ラージ
商品番号 O77841833588
商品名

マイケルコース　MICHAEL CORS KENLY NS トート ラージ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品で購入して、5回くらいしようしましたが目立つ汚れや傷はございません。ショルダーにもできますが、紐は無くしてしまいバッグのみになります。よろしくお願いします。最終値下げ⚠︎マイケルコース　MICHAELCORSKENLYNSトートラージトートバッグ/キャンバス/GRY/総柄/kenlylgnstote/ショルダー付/2WAY//ショルダーバッグ素材:コーテッドキャンバス開け口の仕様マグネット外側ポケットジップポケット×1内側ポケットドロップポケット×2ジップポケット×1サイズ:高さ:34cm幅:35cmマチ:12cmハンドル:53cmドロップ:14cm値下げ不可　即購入可能カラー···グレーMICHAELKORSLGマイケルコース　スクエアトートバッグ
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