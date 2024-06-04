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ルイヴィトン ダミエアズール ピンク 長財布
商品番号 R89688955229
商品名

ルイヴィトン ダミエアズール ピンク 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♣商品詳細ルイヴィトンLOUISVUITTONLVダミエ・アズールピンクポルトフォイユ・クレマンスN61264長財布定価:80,300円♠状態国内正規店で購入し、4年ほど使用しました。各所に使用感がありますので、写真をよく見てください。◆梱包プチプチ緩衝材にて包装し、匿名配送にて発送いたします。♠備考値下げ交渉コメントはしないでください。#財布#長財布#ポルトフォイユ・クレマンス#ポルトフォイユクレマンス#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#LOUIS・VUITTON#louisvuitton#louisvuitton#Louis・Vuitton#LouisVuitton#ダミエ・アズール#ダミエアズール#正規品財布長財布ポルトフォイユ・クレマンスポルトフォイユクレマンスルイヴィトンルイ・ヴィトンLOUISVUITTONLOUIS・VUITTONlouis・vuittonlouisvuittonLouis・VuittonLouisVuittonダミエ・アズールダミエアズール正規品素材...本革カラー...ホワイト財布形...長財布
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