マジェスティックレゴン コート

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開封することなく新品未開封のままなので出品しました。タグ・予備ボタン有り。バックスタイルのプリーツデザインが魅力的で、後ろ姿にもこだわったおすすめの1枚♪程よくゆったりとしたシルエットで、羽織るだけでこなれ感のある雰囲気を演出してくれます◎軽やかな素材で動くたびにふわっと揺れて女の子らしい印象も叶えてくれます！バストウエスト着丈肩幅袖丈腕周り袖口約105約115約99約41約56約46約11(cm)表地:ポリエステル100%別布・ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%◯値下げ不可マジェスティックレゴンMAJESTICLEGONマジェスプリングコート春用春用コートアウターコート