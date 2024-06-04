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マジェスティックレゴン コート
商品番号 W26161425808
商品名

マジェスティックレゴン コート
ブランド名 マジェスティックレゴン
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

開封することなく新品未開封のままなので出品しました。タグ・予備ボタン有り。バックスタイルのプリーツデザインが魅力的で、後ろ姿にもこだわったおすすめの1枚♪程よくゆったりとしたシルエットで、羽織るだけでこなれ感のある雰囲気を演出してくれます◎軽やかな素材で動くたびにふわっと揺れて女の子らしい印象も叶えてくれます！バストウエスト着丈肩幅袖丈腕周り袖口約105約115約99約41約56約46約11(cm)表地:ポリエステル100%別布・ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%◯値下げ不可マジェスティックレゴンMAJESTICLEGONマジェスプリングコート春用春用コートアウターコート
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