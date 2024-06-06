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Pitsole ピットソール Sサイズ【新品正規品】即日発送 2足分✨a
商品番号 V61154095842
商品名

Pitsole ピットソール Sサイズ【新品正規品】即日発送 2足分✨a
ブランド名 ピットソール
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PitsoleインソールSサイズ23〜24.5cmSNSでも人気のPitsoleです。【新品未使用】商品名：Pitsole（ピットソール）公式サイトBacchusで購入　正規品です。サイズ：S×2足サイズはSになります。23-24.5cm対応で、ご自身の持っている靴のインソールに合わせてカットするものになります。疲れやだるけが取れて痩せる魔法の靴の中敷き（インソール）です。姿勢改善効果もみられます。基本的には24時間以内に発送します☑︎即購入可能！！#Pitsole#ピットソール#インソール　#中敷き　#男女兼用　　　#ピットソールs#ピットソール23cm#ピットソール23.5cm#ピットソール24cm#ピットソール24.5cm#インソール#ダイエットインソール#ダイエットサポートインソール#中敷き#中敷#ウォーキング#脚やせ#ピットソール#Pitsole#ダイエット#美姿勢#痩せる中敷
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