コーチ　coach 　ショルダーバッグ　ブラック　黒　新品

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商品詳細
#コーチ #coach #ショルダーバッグ #コーチバッグ #コーチショルダーバッグブラック 黒 新品 未使用15年以上前に購入縦25㎝横27㎝ マチ無し物価上昇前ですので最近の品物より品質良い状態ファー部分毛並み良いと思います☆長期保管による若干の型崩れご了承くださいm(__)m
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