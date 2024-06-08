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コーチ　coach 　ショルダーバッグ　ブラック　黒　新品
商品番号 O61951467181
商品名

コーチ　coach 　ショルダーバッグ　ブラック　黒　新品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,956 円
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商品詳細

#コーチ　#coach　#ショルダーバッグ　#コーチバッグ　#コーチショルダーバッグブラック　黒　新品　未使用15年以上前に購入縦25㎝横27㎝　　マチ無し物価上昇前ですので最近の品物より品質良い状態ファー部分毛並み良いと思います☆長期保管による若干の型崩れご了承くださいm(__)m
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