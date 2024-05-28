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チドリジャガードキャミソール
商品番号 D51262307407
商品名

チドリジャガードキャミソール
ブランド名 ノーリーズ
特別価格 税込 4,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.9月購入¥19800税込ブラックタグ付き　未使用品38ワンサイズすごく可愛くて気に入って購入しましたが、なんとなく似合わず着る機会がないので、出品することにしました。肩の紐は長さ調整可能です。形も生地も可愛いので、自宅で試着、保管　気にならない方着て下さい！！
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