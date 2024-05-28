チドリジャガードキャミソール

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商品詳細
2023.9月購入¥19800税込ブラックタグ付き 未使用品38ワンサイズすごく可愛くて気に入って購入しましたが、なんとなく似合わず着る機会がないので、出品することにしました。肩の紐は長さ調整可能です。形も生地も可愛いので、自宅で試着、保管 気にならない方着て下さい！！
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