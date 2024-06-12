池袋PARCOにて購入定価7590税込のもの。淡いピンク。一度着用。系統が変わったため出品させていただきますm(__)mリボンのピンの部分が緩くなってますのでこの価格にてm(__)m普通に装着できますが神経質な方ご購入ご遠慮くださいませブラウスは極美品です宜しくお願いいたしますm(__)m



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