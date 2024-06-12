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ロジータブラウス
商品番号 G47566641721
商品名

ロジータブラウス
ブランド名 ロジータ
特別価格 税込 1,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

池袋PARCOにて購入定価7590税込のもの。淡いピンク。一度着用。系統が変わったため出品させていただきますm(__)mリボンのピンの部分が緩くなってますのでこの価格にてm(__)m普通に装着できますが神経質な方ご購入ご遠慮くださいませブラウスは極美品です宜しくお願いいたしますm(__)m
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