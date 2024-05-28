人気　スタニングルアー　シャイニーボックスタンク　ノースリーブタンクトップ

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⚠️必ず【プロフィール】をご確認ください❗️⚠️ご覧頂けていないと思われるコメントには返信致しません。⚠️他サイトにも出品中のため、【必ず購入希望のコメント】をお願い致します❗️【STUNNINGLURE スタニングルアー】 シャイニーBOXタンク シャイニーボックスタンク ノースリーブプルオーバースタニングルアーの人気シリーズレーヨン混のニットタンクトップ。上品な光沢とさらりとしたタッチが特徴の、やや肉厚な透けにくい生地です。【カラー】マスタード【サイズ】S身幅:約43.3cm裾幅:約64cm着丈:約65cmアームホール:約44cm肩幅:約35cm※オンラインショップ記載サイズ【素材】レーヨン68％ ナイロン31％ ポリウレタン1％【状態】2回着用、畳みジワはご容赦ください。特記すべきダメージは見受けられませんがUSEDですので細かな点が気になる方や神経質な方はお控え下さい。✔️しみ汚れやほつれ・傷・擦れなど見落としが生じる場合もあるかと思います。見落としは許せないという方はトラブル防止のため、お控え下さい。ドゥーズィエムクラス アパルトモン ウィムガゼット トゥモローランド スタニングルアー ユナイテッドアローズ シンゾーン ドゥロワーナゴンスタンス スティーブンアラン スピック＆スパンノーブル ジャーナルスタンダード レリューム アダムエロペ マカフィー フレームワーク ドレステリア ファビオルスコーニガリャルダガランテ ミラオーウェン エストネーション ブラミンク リムアーク金子綾大草直子ENFOLDloefflohenmarwohgaeldoMIESROHEHYKEBEAUTY\u0026YOUTHROKUplageslobeienaacnestudiosGALERIEVIEballseyzaraameriyoritodayfulmachattcen.ellayonfaeditiondespreclaneebureMAISONSPECIALuncravecurensologyESSENLAUTREAMONTIRENEcityshopUN3D.AEWENMATOPHETRETOKYOTOGAaton
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