chaos CRアームレットTシャツ

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品のある大人のTシャツ。お色はベージュです。着用回数3〜4回。前面下の方に小さいシミのような物があります。着用に目立たないかと思いますが、気にならない方 中古品にご理解いただける方、宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。#カオス#Tシャツカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋