ブラックアンドホワイト レディース トップス 半袖ポロTシャツ M ゴルフウェア

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ご覧いただきありがとうございます。●Black\u0026Whiteブラックアンドホワイトレディーストップス半袖ポロTシャツMサイズ綿100%ゴルフウェアです。●着用する機会がほぼなかったので、自宅保管しておりました。目立った傷や汚れはありません。●左腕にあるブラックアンドホワイトのロゴがポイントです。ゴルフウェアのポロシャツとしても、普段使いのポロシャツでも可愛いです。●サイズ：Mサイズ 身幅約47cm 身丈約68cm●素材：綿100%●即購入OKです。●ラッピング包装させていただきます。#レディーストップス#blackandwhite#ブラックアンドホワイト#レディースTシャツ#レディーススポーツ#レディーストップス#レディースタンクトップ#レディース半袖#レディース夏服#レディース秋服#タンクトップ#レディースゴルフウェア#レディースゴルフ#ゴルフポロシャツ#レディースポロシャツ#Mサイズ#レディースおしゃれTシャツ#おしゃれ#ブラックホワイトTシャツ#タイガーウッズ#横峯さくら#宮里藍#渋野日向子#マキロイ#松山英樹#女子ゴルファー#ゾゾチャンピオンシップ#zozochampionship#ブラックアンドホワイトポロシャツ#メンズゴルフウェア#メンズポロシャツ#メンズ半袖#UNIQLO#GU#GLOBALWORK#NIKE#ADIDAS#メンズ古着#レディース古着#90年代ファッション#レディースポロシャツファッション#メンズポロシャツファッション#フランスファッション#フランス#フレンチポロシャツ#国旗#フレンチファッション#FRANCE#フランスコーデ#メンズアメカジファッション#レディースアメカジファッション#Y2K#Y2Kファッション#グランジ#マクブリング#メンズアメリカファッション#レディースアメリカファッション柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬