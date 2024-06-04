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オッズオネスト　OZZONESTEキャミソール　ドラゴン　龍　取り外し可能
商品番号 J12555950940
商品名

オッズオネスト　OZZONESTEキャミソール　ドラゴン　龍　取り外し可能
ブランド名 オッズクローチェ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···夏カップ···カップなし#クリベルOZZ他商品はこちら♪OZZONESTEのキャミソールです。数年間保管していましたので、畳ジワがあるかもしれませんが。数回着用しました。表とバックのプリントが別になってます。バックプリントは龍です。自宅保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#OZZ#OZZcroce#OZZONESTE#オッズ#オッズクローチェ#オッズオネスト#和柄#和柄キャミソール#おしゃれ#洋風#古風#ゴシック#ゴスロリ#ドラゴン#龍#竜#ホルターネック#クリベルOZZ#クリベル　他商品はこちら♪
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