MSGM★レターロゴ★Tシャツ

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※お値下げは不可でございます。※文章、自宅撮影の為画像の転用は固くお断り申し上げます。◎色グレー×ブラック◎サイズxs着丈58CM袖丈16CMバスト平置き44CM日本サイズ7号くらい◎素材コットン100%◎価格￥25200◎日本正規代理店［アオイ］タグあり★レタードデザインロゴがとてもインパクトあるMSGMの人気トップス！デザイン部分がエナメルっぽい光沢あるデザインでとてもロゴが映える人気デザインです。胸元のちょうど良い位置にロゴがあり、バランス良く着こなせます。6〜7回使用。カットソーなので使用感はございます。目立つダメージ、汚れはありませんが、微細な薄汚れはあるかと思います。usedをご理解の上お願い致します。