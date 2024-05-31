

セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（629966）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（629966）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（629966）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（629966）



2023年最新】レザーバッグ 本革鞄 軽い 柔らかい ハンドバッグ 2way ...



LANVIN en Bleu ランバンオンブルー ブガッティ2wayバッグ ピンク ...



セオリー（theory）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンクベージュ｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（296753）



ジジ トラヴァイユ JiJi travail 2WAYショルダーバッグ （アイボリー）



theory セオリー 2way ショルダーバック リングバック

セオリー（theory）ハンドバッグレザーピンクベージュ2WAYハイブランドオンオフ問わずに活躍するバッグ。シーンや用途に合わせて、手持ちにも肩掛けにもできる便利なデザインです。曲線的なシルエットがフェミニンなショルダーバッグ。たっぷりとした底マチを備え、両サイドのコードを絞って巾着型に。マチをとっているので中身のおさまりがよく、収納力を確保非常に軽く、柔らかく滑らかな手触り、肩に掛けやすく細身で華奢なストラップハンドルタイプ。使うほどに体に馴染むやわらかな本革素材。スタイリングに大人の余裕をただよわせ、ライダースジャケットやカジュアルにもシックにもすんなりと溶け込む一品です。フープをハンドルにして持ったり手首を通してクラッチ持ちしたり、取り外し可能なストラップを装着すれば、ショルダーバッグとして肩掛けも楽しめたり、、、と、2wayミニバッグ。デニムやワンピース幅広いスタイリングにマッチするシンプルなデザインが魅力です❣️【商品詳細】✔️大きさは画像で確認お願いします。【購入価格】38,500円 渋谷ヒカリエ【ブランド】セオリー（theory）【カラー】ピンクベージュ 【サイズ】・縦20cm×横18cm×マチ10cm・フープ：直径12cm・ショルダーストラップ長さ：116cm【重量】約350g【素材】レザー【商品状態】開口あたりに使用による皮特有の跡が付いてます。フープハンドルに若干汚れが付いてますね。外側レザーは目立つ傷はありません。ここ数年は使う事なく自宅保管になります。少し使用感はありますがこれからお洒落を楽しめる季節にピッタリのバッグかと思います。あくまでも中古品とのご理解頂ける方のみご購入くださいませ♪付属品はありません。【発送方法】折り畳んでコンパクト発送❇️1点もの・大人気商品のためお早めにどうぞ♪❇️即購入OK❗️即日発送❗️↓↓↓↓↓↓#出品中の洋服の一覧はこちら↓↓↓↓↓↓#出品中のバッグの一覧はこちらロングワンピースニットシャツ花柄マーメイドスカートコーデクロップシャツオレンジグリーンデニム巾着バッグデートショルダーバッグニットスニーカー巾着バッグ肩がけ斜め掛けカバン本革ブランド品大人気ZARAロングワンピースショート丈ジャケット