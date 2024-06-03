アタオ　ATAO ノルディ　一松　一松チョコ　トートバッグ　バッグ

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アタオのノルディ一松になります。使用頻度は高くなかったのですが経年がありますので使用感有ります。目立つ汚れはありませんが最後の画像にあるように点汚れが2箇所あります。底には傷があります。金具にくすみ有り。味の出たバッグのお好きな方よろしくお願いしますm(__)m実寸 縦約30cm横上部約44cm横下部約32cm底約13cm×約32cmハンドル高さ約23cmポケット外側にオープンポケット2つ内側にフリーポケット×3 ファスナーポケット×1