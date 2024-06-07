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商品詳細
2023春夏コレクション《シュヴァロスコープ》カラー ヴェール・ドー/コライユ/ブルーカレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）時代を超えて愛されるエルメスのカレ。首に巻いたり、ベルトにしてみたり、ヘアバンドやターバンにしてヘアアレンジにも活用できる永遠の定番です。終わりのない物語が紡がれ、クリエーションを生み続けるエルメスのカレ。新しいデザインや新しい色の組み合わせで、毎シーズン進化し続けています。フランス製デザイナー エリアス・カフロスサイズ：90×90cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。✅すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/stealth336676.html
http://narcologia.ru/goods/preference738538.html
http://narcologia.ru/goods/navigate109630.html
エルメス カレ90 スカーフ シュヴァロスコープ
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