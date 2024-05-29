限定値下げ！　エルメスエールカバスGM HERMES 黒

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商品詳細
エルメスエールカバスGMHERMES縦32×横40×奥行き16cm替えバッグ縦22×横40×奥行き16cmお色は黒金具シルバー刻印□Fエルメス直営店で購入付属品 本体、替えバッグ、保存袋クローゼット整理の為、出品いたします。出品に伴いましてバッグ専門のクリーニングに出しました。四隅に角スレあり。革ベルトに経年劣化あり。その他、大きな傷や汚れはありませんが、画像でご確認ください(^^)エルメスでバーキン、ケリー、アザップ等と並ぶくらい人気のカバナのバッグです。カバス、カバナ共に取っ手を交換できるのが特徴のバッグです。
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