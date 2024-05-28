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TOFF \u0026 LOADSTONE トフアンドロードストーンハイブリッドバスケット
商品番号 H15476814023
商品名

TOFF \u0026 LOADSTONE トフアンドロードストーンハイブリッドバスケット
ブランド名 トフアンドロードストーン
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOFF\u0026LOADSTONEトフアンドロードストーンのハイブリッドバスケットです。ナチュラルな雰囲気の天然素材にふっくらと丸みのあるフォルムの可愛さ#カゴ#バック夏おしゃれ素材は天然繊維の中でもっとも強度があり、耐水性に優れた繊維であるアバカが使われていますので、頑丈な作りになっています。内ポケット、外ポケットはありません。ハンドルが太くガッチリとした作りになってますので、多少重いものを入れても手が痛くなりません。使用感は少なめだと思います！上品な夏のアイテム、おすすめです(*^^*)横40cm(一番横幅があるところ)高さ23cm弱(中心部分)ハンドル約30cm
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